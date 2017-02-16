Надзвичайний стан в енергетиці: РНБО доручила Кабміну тимчасово припинити експорт антрациту

Про це йдеться в рішенні РНБО від 16 лютого, затвердженому президентським указом №37/2017.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

«Кабінету міністрів України невідкладно вжити вичерпних заходів щодо диверсифікації джерел постачання вугілля в Україну та створення резерву енергетичного вугілля; забезпечити тимчасово, до повного подолання кризових явищ в енергетиці, припинення експорту з України вугілля кам'яного марки антрацит», - йдеться в документі.

Кабміну доручено невідкладно вжити вичерпних заходів щодо нейтралізації загроз енергетичній безпеці України.

"Національній поліції України, Національній гвардії України, Службі безпеки України забезпечити безпеку та унеможливити у встановлений законом спосіб спроби порушення громадського порядку на об'єктах критичної інфраструктури. Службі безпеки України невідкладно активізувати роботу щодо нейтралізації спроб російських спецслужб, їхньої агентури, пов'язаних з ними підривних елементів та диверсійно-розвідувальних груп ускладнити функціонування об'єктів критичної інфраструктури", - сказано у документі.

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Також РНБО зобов’язала Кабмін затвердити порядок переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях та перелік товарів, заборонених для переміщення, й опрацювати і запровадити план дій щодо посилення боротьби з незаконним переміщенням товарів у районі проведення АТО.

Крім того, Кабмін зобов’язаний організувати у районі проведення АТО ремонт пошкодженої транспортної інфраструктури (мостів, залізничних переходів тощо).

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня воїни АТО і деякі народні депутати ініціювали блокаду залізничних переходів, за якими антрацит поставляється з тимчасово неконтрольованих територій для роботи ТЕС України. За даними уряду, всі поставки було зупинено 10 лютого 2017 року. За даними компанії - оператора об'єднаної енергосистеми «Укренерго», існуючий запас антрациту (842 тис. тонн на 12 лютого) можна використовувати впродовж 40 днів.

В результаті цієї блокади під загрозою виявилося надійне енергопостачання деяких галузей та інших споживачів, тому 15 лютого Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні ухвалив рішення про введення надзвичайного стану на ринку електроенергії, який передбачає скорочення споживання дефіцитного вугілля антрацитної групи при забезпеченні повної стабільності роботи енергосистеми країни.