РНБО зобов’язала Кабмін перевірити обґрунтованість тарифів ЖКГ

Про це йдеться в рішенні РНБО від 16 лютого, затвердженому президентським указом №37/2017.

Згідно з документом, також Кабмін зобов’язаний разом із Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, невідкладно опрацювати можливі заходи щодо вдосконалення механізмів державного регулювання діяльності у цій сфері природних монополій та управління суб'єктами господарювання, корпоративні права яких належать державі, а також поінформувати населення про результати цієї роботи.

Читайте такожРНБО доручила силовикам невідкладно забезпечити громадський порядок в районі АТО

Крім того, уряду доручено розробити та забезпечити реалізацію програми побудови нових енергоблоків і реконструкції наявних енергоблоків теплових електростанцій та теплоелектроцентралей, на яких використовується вугілля антрацитової групи, для забезпечення застосування ними вугілля газової групи вітчизняного видобутку.