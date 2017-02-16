РНБО зобов’язала Кабмін перевірити обґрунтованість тарифів ЖКГ

22:28, 16 лютого 2017
Енергетика
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Рада національної безпеки і оборони доручила Кабміну разом з НКРЕКП невідкладно вивчити об'єктивність, економічну та соціальну обґрунтованість встановлених тарифів на енергоносії, електроенергію та житлово-комунальні послуги.

Уряду доручено розробити та забезпечити реалізацію програми побудови нових енергоблоків / Фото УНИАН

Про це йдеться в рішенні РНБО від 16 лютого, затвердженому президентським указом №37/2017.

Згідно з документом, також Кабмін зобов’язаний разом із Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, невідкладно опрацювати можливі заходи щодо вдосконалення механізмів державного регулювання діяльності у цій сфері природних монополій та управління суб'єктами господарювання, корпоративні права яких належать державі, а також поінформувати населення про результати цієї роботи.

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Крім того, уряду доручено розробити та забезпечити реалізацію програми побудови нових енергоблоків і реконструкції наявних енергоблоків теплових електростанцій та теплоелектроцентралей, на яких використовується вугілля антрацитової групи, для забезпечення застосування ними вугілля газової групи вітчизняного видобутку.

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Теги: #тарифи#РНБО