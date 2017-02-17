Нафта дорожчає на даних про скорочення її видобутку

Світові ціни на нафту в п'ятницю вранці демонструють позитивну динаміку на тлі скорочення видобутку країнами ОПЕК та іншими державами в рамках відповідної угоди, повідомляє Прайм.

"Станом на 07:40 вартість квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,22% - до 55,77 долара за барель. Ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 0,15% - до 53,44 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

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У січні країни ОПЕК зменшили видобуток нафти на 890 тисяч барелів на день порівняно з груднем - до 32,139 мільйона барелів. При цьому країни, що брали на себе зобов'язання зі скорочення видобутку в рамках віденської угоди, сумарно скоротили її на 1,146 мільйона барелів з обіцяних 1,254 мільйона.

"ОПЕК на засіданні 30 листопада 2016 року у Відні домовилася про скорочення своєї здобичі на 1,2 мільйона барелів на день з жовтневого рівня - до 32,5 мільйона барелів. Одинадцять країн, які не входять до ОПЕК, 10 грудня також у Відні погодили скорочення своєї здобичі сумарно на 558 тисяч барелів на добу, в тому числі Росія - на 300 тисяч барелів. Угоду укладено на перше півріччя з можливістю пролонгації", - зазначає видання.

Стримують подорожчання нафти дані від Міненерго США про запаси нафти в країні. Комерційні запаси нафти в США (виключно зі стратегічним резервом) за тиждень по 10 лютого зросли на 9,5 мільйона барелів, або на 1,9% - до 518,1 мільйона барелів. Аналітики вважали, що запаси збільшилися на 3,513 мільйона барелів, або на 0,69% - до 512,113 мільйона барелів. Запаси бензину в США зросли на 2,8 мільйона барелів, або на 1,1% - до 259,1 мільйона барелів. При цьому аналітики, навпаки, очікували зниження показника на 0,752 мільйона барелів.

"Нафта дорожчає, незважаючи на збільшення її запасів та зростання запасів бензину", - прокоментував динаміку торгів старший трейдер Oanda Стівен Іннес (Stephen Innes), якого процитувало агентство Reuters.