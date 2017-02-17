"Нафтогаз" відсторонив від посади голову "Укртрансгазу"

Правління Національного нафтогазового холдингу "Нафтогаз України" ухвалила рішення про відсторонення від займаної посади голови дочірньої компанії-оператора газотранспортної системи "Укртрансгаз" Ігоря Прокопіва, яке було затверджене спостережною радою холдингу. Про це повідомляє прес-служба холдингу.

"Нафтогаз України" відсторонив від обов'язків президента "Укртрансгаз" Ігоря Прокопіва. Таке рішення прийняло правління і затвердив наглядову раду "Нафтогазу", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, управління газотранспортною компанією візьме на себе перший віце-президент "Укртрансгазу" Мирослав Химко.

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"Зміни в керівництві не вплинуть на постачання газу українським споживачам, а транзит газу буде тривати в повному обсязі згідно з контрактними зобов'язаннями", - додали в прес-службі.

Також наголошується, що незалежний аудитор - компанія Deloitte & Touche, виявив ряд порушень при перевірці рахунків "Укртрансгазу".

"Додаткові розслідування попередньо підтвердили висновки і допомогли зібрати більше доказів неналежного управління у сфері закупівель. Наявні факти порушень спонукали до подальших паралельних розслідувань", - заявили в прес-службі, додавши, що надалі холдинг проведе внутрішній аудит та інших дочірніх компаній.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році уряд ініціював реформу "Нафтогазу" з метою виконання вимог Третього енергетичного пакету Європейського енергоспівтовариства, який передбачає розмежування функцій видобутку, транспортування і постачання палива кінцевим споживачам.

На початку листопада 2016 року Кабмін прийняв рішення про створення нової компанії-оператора ГТС (замість чинного "Укртрансгазу") - акціонерного товариства "Магістральні газопроводи України" зі 100% акцій у власності держави. У середині листопада було затверджено статут цієї компанії і зареєстрована перша емісія акцій. Також планується відділення від "Укртрансгазу" підземних сховищ газу в нову компанію – "Підземні газові сховища України".

Восени 2016 року між керівництвом "Нафтогазу" і "Укртрансгазу" виникли розбіжності з приводу проведення тендеру на будівництво "Укртрансгазом" компресорних станцій на півдні України. В результаті материнський холдинг не погодив закупівлю, аргументувавши це тим, що такі перекачувальні потужності будуть не потрібні на півдні України в результаті будівництва газопроводу "Південний потік".

На початку лютого 2017 року у ЗМІ було опубліковано інтерв'ю голови "Укртрансгазу" Прокопіва, в якому повідомлялося, що голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв виносив на розгляд наглядової ради холдингу питання про відсторонення І.прокопіва на час проведення перевірки в "Укртрансгазі". Також Прокопів додав, що ця ініціатива не знайшла підтримки серед членів наглядової ради.

10 лютого Коболєв заявив, що внутрішній аудит холдингу виявив в системі "Укртраснгаза" підозрілі угоди за 2016 рік на суму 1,5 мільярда гривень.