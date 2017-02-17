Надзвичайні заходи дозволять не допустити відключень електроенергії - Гройсман

Надзвичайні заходи на ринку електроенергетики, які сьогодні набули чинності, введені через блокаду поставок вугілля антрациту, дозволять не допустити відключень електроенергії і працювати з тими запасами палива, які були сформовані до блокади. Про це журналістам сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Я все зроблю, щоб не допустити відключень електроенергії. Але ми розуміємо, що якщо вугілля не буде, запаси зменшаться, у нас іншого виходу не буде. І тому ми і ввели надзвичайні заходи в електроенергетиці, щоб працювати на тих запасах, які ми дуже якісно сформували, і я хочу це підкреслити", - сказав він.

Читайте такожРНБО зобов’язала Кабмін перевірити обґрунтованість тарифів ЖКГ

Прем'єр ще раз наголосив, що виступає проти блокади, яка призводить до зупинки підприємств і проблем з постачанням тепла та електроенергії громадянам України. Але при цьому він повністю підтримує прагнення навести порядок на лінії розмежування і побороти контрабанду.

"Треба підвищити контроль, щоб контрабанди не було", - зазначив глава уряду, підкресливши, що такий контроль повинен бути не тільки на лінії розмежування, але і на всіх ділянках кордону.

Як повідомляв УНІАН, рішення про введення надзвичайних заходів на ринку електричної енергії було розроблено Міністерством енергетики та вугільної промисловості України і представлено в ході засідання Антикризового енергетичного штабу в понеділок, 13 лютого. У середу, 15 лютого, Кабмін на екстреному засіданні ухвалив рішення про введення надзвичайних заходів на ринку електричної енергії, які дозволили б увійти в режим економії вугілля антрацитової групи. За інформацією віце-прем'єр-міністра України Геннадія Зубка, інструкції по енергоспоживанню вже передані на місця, і до порушників щодобових режимів енергоспоживання можуть бути застосовані штрафні санкції.

Надзвичайна ситуація в українській енергетиці була багато в чому обумовлена оголошеної в січні блокадою поставок в Україну антрациту з не підконтрольних владі територій. Незважаючи на те, що видобуток вугілля вівся силами компаній, зареєстрованих в Україні, відвантаження і постачання їх продукції фактично зупинилася. З 10 лютого вугілля не надходить на теплові станції та підприємства металургії, що загрожує зупинкою виробництва тепла, електроенергії, а також зривом виробничих контрактів і скороченням доходів металургійних компаній.