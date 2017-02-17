Розвиток потенціалу гідроенергетики дозволить знизити до мінімуму споживання вугілля і газу - директор "Укргідроенерго"

Розвиток потенціалу гідроенергетики дозволить знизити до мінімуму споживання вугілля і газу. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив генеральний директор ПАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

"У минулому році була затверджена програма розвитку гідроенергетики до 2026 р. На сьогодні гідроенергетика виробляє 10,5 млрд кВт-год., що дає економії для вугілля приблизно 5,5 млн т. Якщо ми збільшимо показник в загальному балансі гідроенергетики, особливо гідроакумулюючих станцій, то ми зможемо ще до 15% як мінімум зменшити споживання вугілля, і газової та антрацитної групи приблизно 3,5 млн т. Це називається енергетична незалежність, диверсифікація", - заявив Сирота.

За його словами, в України є потенціал в гідроенергетиці, і цей потенціал повинен бути розширений.

"Якщо в Україні гідропотенціалом наших річок відпрацьовується на рівні 58%, а в Європі на 98%, отже, у нас є потенціал, і ми хочемо цей потенціал розширити. А це мінімальне споживання газу і мінімальне споживання вугілля", - прокоментував директор компанії.

На запитання про те, скільки років знадобиться для диверсифікації, Сирота відповів: "Якщо ми говоримо про компанію "Укргідроенерго", цю програму, яку ми затвердили у Кабінеті міністрів, вона розрахована на 10 років. Тобто за 10 років ми повинні збільшити робочу потужність гідроенергетики приблизно на 8%. Якщо ми навіть завершимо будівництво Дністровської ГАЕС, Канівської ГАЕС, ми матимемо додатково економію вугілля щороку 2,5 млн т, плюс 600-800 млн куб. м газу".