"Укрнафта" планує інвестувати 360 мільйонів в насосне обладнання

Найбільша нафтовидобувна компанія "Укрнафта" планує інвестувати 360 мільйонів гривень у 2017 році в оновлення парку електроцентробіжних насосів для інтенсифікації видобутку нафти. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Згідно з інвестпрограмою на 2017 рік "Укрнафта" планує інвестувати близько 360 мільйонів гривень в оновлення існуючого парку установок електроцентробіжних насосів (ЕЦН) і заміну штангових глибинних насосів на більш продуктивні ЕЦН", - наголошується в повідомленні.

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За даними прес-служби, на сьогодні фахівці компанії вже здійснюють підбір перспективних свердловин, модернізація яких принесе максимальну віддачу.

"У поточному році "Укрнафта" планує закупити 248 секцій ЕЦН, а також заглибні електродвигуни, газосепараторы, гідрозахист, кабельні подовжувачі, нефтепогружные кабелі, системи занурювальний телеметрії, станції управління, насосно-компресорні труби та інше обладнання", - повідомили в прес-службі, додавши, що компанія також придбає 79 нових повнокомплектних установок ЕЦН, які замінять глибинні штангові насоси і малопродуктивні ЕЦН.

"Ці заходи вживаються для того, щоб збільшити дебет нафти на існуючих свердловинах і стабілізувати обсяги видобутку в умовах обмеженого фінансування", - підкреслили в компанії.

Згідно з повідомленням, ініціатива щодо використання ЭЦН була підкріплена позитивним досвідом використання цього устаткування в 2016 році.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня 2016 року глава компанії Марк Роллінс повідомив, що "Укрнафта" звернулася в державні органи з ініціативою про зниження ставки рентної плати за видобуток сирої нафти. 23 листопада 2016 року у Верховній Раді був зареєстрований законопроект про внесення відповідних змін у Податковий кодекс. 20 грудня цей законопроект був розглянутий і проголосований у другому читанні. Його підтримали 235 народних депутатів. Згідно з прийнятими змінами, на сьогодні ставка ренти на видобуток нафти становить 29% (при розробці свердловин на глибині до 5000 м).

Після цього компанія заявила, що планований обсяг інвестицій в 2017 році буде в 5 разів перевищувати рівень 2016 року і досягне 2,5 мільярда гривень, які в тому числі будуть спрямовані на реформування бурових підрозділів і оновлення парку нафтовидобувного обладнання компанії.

За підсумками 2016 року "Укрнафта" стабілізувала видобуток сирої нафти і газового конденсату на рівні 4,2 тисячі тонн на добу. За даними компанії, цього вдалося досягти, в тому числі, і за рахунок використання установок ЭЦН.

Довідка УНІАН. "Укрнафта" - найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає близько 70% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні. "Укрнафта" є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.

Акції "Укрнафти" включені в лістинг Української біржі та фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції "Укрнафти" торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.