Гройсман розповів, як уряд зменшує залежність від антрацитового вугілля

Кабінет міністрів України опрацьовує можливість скорочення споживання вугілля антрацитної групи вже в наступному опалювальному сезоні на 2,5-3 млн тонн за рахунок збільшення частки атомної енергетики та гідроенергетики в енергобалансі країни.

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Про це журналістам сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Ми споживаємо 24 млн тонн, з них - 9 млн тонн - це антрацит, який видобувають з українських надр, і я на цьому наполягаю, але на тимчасово неконтрольованій території. Зрозуміло, що потрібно будувати незалежну енергосистему, і ми над цим працюємо, - сказав очільник уряду. - Упродовж 3-5 років ми зможемо повністю відмовитися від імпорту газу. У 2016 році ми зупинили падіння власного видобутку газу і навіть наростили його. Що стосується вугілля... Ми влітку запустили новий агрегат на Новодністровській ГЕС - це 350 МВт енергії, які замістять вугілля. У вересні ми збудували дві лінії електропередач від Хмельницької і Рівненської АЕС в райони, де був дефіцит енергії. Сьогодні будуємо лінію від Запорізької АЕС. Це все зменшує нашу залежність від антрацитового вугілля. У березні ми завершимо модернізацію блоку на Трипільській ТЕС, який буде переведено на газову групу вугілля. Що це означає? Що вже у наступному опалювальному сезоні ми зможемо 2,5-3 млн тонн вугілля заощадити. Тобто, було 9 млн тонн споживання, а буде 6 млн тонн. В наступному році зможемо ще 2,5-3 млн тонн зменшити в обсязі споживання».

Гройсман наголосив, що вже зараз зростає питома вага атомної енергії. «Ми забезпечимо енергетичну безпеку країни», - сказав очільник уряду.

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Він також наголосив, що Кабмін вже ухвалив ряд стратегічних документів, зокрема й у частині розвитку гідроелектроенергетики та підвищення її питомої ваги в енергобалансі країни до 15% з нинішніх 8%.

Як повідомляв УНІАН, орієнтація уряду на повну енергетичну незалежність за основними видами використовуваного Україною палива (газу та вугілля) є стратегічним завданням уряду на середньострокову перспективу.

Кабмін опрацьовує можливості нарощування власного видобутку газу й активно стимулює розвідувальну діяльність у цій сфері, а також веде роботи з модернізації існуючих блоків теплоелектростанцій і теплоцентралей, які працюють на вугіллі. Основне завдання в цій сфері - перевести блоки ТЕС і ТЕЦ з антрацитної групи вугілля, що видобувається переважно на непідконтрольній уряду території, на газову, яка видобувається на підконтрольній території.

Крім того, вже зараз ведеться робота з повного завантаження атомних блоків та нарощування потужності гідроелектростанцій, які можуть замістити вугілля у виробництві електроенергії для потреб країни.