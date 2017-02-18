Кличко розповів, на скільки Києву вистачить запасів вугілля

Про це в ефірі телеканалу "Київ" заявив мер столиці Віталій Кличко. За його словами, запас вугілля на ТЕЦ ТОВ "Єврореконструкція" на сьогодні складає 25 тисяч тонн.

"У нормальному режимі роботи, не економлячи, цього вистачить майже на місяць", – сказав мер Києва.

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Водночас, столичний голова через складну ситуацію в енергетиці в країні доручив перевести ТЕЦ в економний режим роботи. Зокрема, задіяні парові котли, які працюють на вугіллі та водогрійні котли, які працюють на природному газі.

"У такому режимі тих запасів вугілля, які є, вистачить на 50 днів. Киянам не потрібно хвилюватися. Загрози для міста Києва немає. Ситуація під контролем. Не потрібно панікувати і розповсюджувати чутки", – запевнив Кличко.