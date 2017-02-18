Суд поновив на посаді керівника держконцерну "Ядерне паливо" Амосову, звільнену урядом Азарова

Рішенням суду від 15.02.2017р. визнані незаконними та скасовані розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 липня 2013 р. №470-р «Про звільнення Амосової Т.В. з посади генерального директора Державного концерну «Ядерне паливо», а також відповідні накази Міністерства енергетики та вугільної промисловості №90-к/к від 03.07.2013 р. та наказу в.о. гендиректора концерну номер 61-к від 08.07.2013р.

Таким чином, Тетяна Амосова поновлена на посаді генерального директора Державного концерну «Ядерне паливо». Також суд зобов’язав держконцерн виплатити їй заробітну плату та матеріальну компенсацію за завдану шкоду.

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Про звільнення з посади гендиректора держконцерну "Ядерне паливо" Тетяну Амосову у липні 2013-го року повідомила міністр Кабінету міністрів Олена Лукаш. За її словами, відповідне розпорядження прийнято на засіданні уряду під керівництвом Миколи Азарова.

Основною метою діяльності Концерну є створення виробництва ядерного палива. Він утворений задля вдосконалення управління атомно-промисловим комплексом, розвитку уранового та цирконієвого виробництва, створення виробництва елементів власного ядерного палива та потужностей з фабрикації тепловиділяючих збірок тощо. Зараз контроль за діяльністю Концерну “Ядерне паливо” здійснює Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.