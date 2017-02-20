Нафта дорожчає завдяки скороченню видобутку ОПЕК

Ціни на нафту зросли під час ранкових торгів у понеділок завдяки скороченню видобутку ОПЕК, незважаючи на зростання бурової активності в США і рекордно високий рівень запасів сировини.

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Сьогодні вранці ф'ючерси на нафту сорту Brent піднялися на 0,32 відсотка до $55,99 за барель.

Ф'ючерси на американську нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $53,55, на 0,28 відсотка вище за попереднє закриття, повідомляє Рейтер.

Чисті довгі позиції за контрактами WTI зросли за тиждень, що завершився 14 лютого, до чергового рекордно високого значення.

На думку аналітиків, зростання довгих позицій робить ринок вразливим, збільшуючи ризики знижувальної динаміки.

Кількість бурових установок у США зросла п'ятий тиждень поспіль, показали в п'ятницю дані нафтосервісної компанії Baker Hughes. Підтримало американських бурильників зростання цін на нафту, які торгуються вище $50 за барель з кінця листопада.

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Але якщо зростання бурової активності і видобутку нафти в США продовжує тяжіти над котируваннями, то скорочення виробництва ОПЕК допомагає штовхати ціни вгору.

Організація країн-нафтоекспортерів (ОПЕК) і видобувачі поза клубом, включаючи Росію, раніше домовилися про скорочення видобутку приблизно на 1,8 мільйона барелів на добу заради відновлення балансу на світовому ринку.

За розрахунками Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), ОПЕК у січні виконала зобов'язання в рамках глобального пакту більше ніж на 90 відсотків.

Угода, яка офіційно набула чинності 1 січня, розрахована на півроку.

Однак, за словами джерел в нафтокартелі, ОПЕК може продовжити дію угоди або підсилити зниження виробництва з липня, якщо світові запаси нафти не опустяться до цільового рівня.