В умовах дефіциту вугілля атомники встановили 13-річний рекорд з виробництва електроенергії

Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» 18 лютого 2017 року виробила рекордну кількість електроенергії за останні 13 років – 302,9 млн кВт-год. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Читайте такожУкраїнців просять економити світло: в "Укренерго" назвали "час Ч" для теплоелектростанцій

«Атомні електростанції України 18 лютого 2017 року виробили 302,93 млн кВт-год електроенергії. Аналогічний показник денного виробництва досягався лише у 2004 році після запуску енергоблоків №2 Хмельницької АЕС та №4 Рівненської АЕС», - повідомили у прес-службі, додавши, що коефіцієнт використання встановленої потужності у цей день становив 91,2%.

Також наголошується, що 19 лютого системні обмеження становили 805 МВт, через що недовироблення електроенергії досягло 18,94 млн кВт-год при денному виробництві 289,34 млн кВт-год.

За інформацією прес-служби, 20 лютого атомні станції працюють з навантаженням 11,9 тис. МВт, а балансові обмеження становлять 1005 МВт.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого президент Петро Порошенко заявив, що частка атомної енергії в загальному енергобалансі країни на фоні блокади постачання вугілля-антрациту з непідконтрольної території Донбасу зросла до 60% з 47%.

У середу, 15 лютого, Кабмін на екстреному засіданні ухвалив рішення про введення надзвичайних заходів на ринку електричної енергії, які дозволили б увійти в режим економії вугілля антрацитової групи.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.