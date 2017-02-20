В українських сховищах залишилося 8,6 мільярда кубів газу

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 11 по 18 лютого скоротилися на 4,8%, або на 436 млн куб. м, - до 8,608 млрд куб. м з 9,044 млрд куб. м.

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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії «Укртрансгаз».

За даними компанії, 18 лютого зі сховищ відібрано 46,01 млн куб. м газу.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2016 року уряд затвердив графік підготовки України до опалювального сезону, а також визначив обсяги запасів палива для забезпечення споживачів теплом та електроенергією. Зокрема, запаси газу в підземних сховищах мають становити не менш як 17 млрд кубометрів. При цьому, за оцінками НАК «Нафтогаз України», запас газу в 14,5 млрд кубометрів є достатнім для проходження опалювального сезону.

В опалювальний сезон 2016-2017 років Україна увійшла із запасами «блакитного» палива на рівні 14,7 млрд куб. м.