Ремонтники полагодили лінії електропередач, які живлять Авдіївку

Про це віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко доповів президенту України Петру Порошенку, повідомляє у Twitter прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.

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"Лінії електропередач до Авдіївки полагоджено. Про це президентові щойно доповів віце-прем'єр Геннадій Зубко", - написав Цеголко.

Голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський у Facebook повідомив, що електропостачання можуть відновити вже найближчим часом: "Зараз йде технологічна перевірка на підстанціях. Якщо усе буде добре - через годину буде відновлено подачу електроенергії на Авдіївку".

За інформацією Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, оприлюдненій на сторінці відомства у Facebook, "станом на 9.00 в Авдіївці теплопостачання здійснюється в штатному режимі, вода подається з резервуару по графіку, електропостачання відсутнє".

Як повідомляв УНІАН, увечері 18 лютого через обстріли з боку бойовиків було пошкоджено високовольтні лінії електропередач, внаслідок чого Авдіївка залишилася без електропостачання. Згодом було узгоджено припинення вогню з обох сторін і направили ремонтні бригади для ремонту високовольтних ліній.

19 лютого ремонтною бригадою відновлено пошкоджену повітряну лінію електропередач на контрольованій території. При цьому в ДСНС додали, що тривають перемовини щодо відновлення пошкодженої ЛЕП на непідконтрольній території.

Згодом у штабі АТО повідомили, що українська сторона в СЦКК готує заявку про встановлення режиму "тиші" на 20 лютого з метою завершення ремонтних робіт на лінії електропередач та відновлення електропостачання Авдіївки.