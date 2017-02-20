"Укренерго" в 2016 році збільшила прибуток майже в 4 рази

Державна компанія "Укренерго", оператор Об'єднаної енергосистеми країни, в 2016 році збільшила чистий прибуток у порівнянні з 2015 роком в 3,7 рази – до 3,012 мільярди гривень, говориться в повідомленні компанії.

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Згідно повідомлення, чистий дохід компанії в 2016 році збільшився на 32% – до 7,174 мільярда гривень, валовий прибуток збільшився на 43% – до 4,989 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, "Укренерго" в 2015 році отримала 820,4 мільйона гривень чистого прибутку, тоді як за підсумками 2014 року компанія отримала збиток у розмірі 1,2 мільярда гривень. Чистий дохід "Укренерго" від передачі електроенергії в 2015 році зріс порівняно з 2014 роком на 76,4% – до 5,433 мільярда гривень.

Національна енергетична компанія "Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває у підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.