Запаси дефіцитного антрацитового вугілля на ТЕС скоротилися на 5%

Запаси дефіцитного антрацитового вугілля на складах українських теплоелектростанцій з 12 по 19 лютого поточного року скоротилися на 4,8% – до 802 тисяч тонн. Про це йдеться в повідомленні оператора Об'єднаної енергетичної системи України держкомпанії "Укренерго".

При цьому запаси вугілля газової марки збільшилися на 2,3% – до 704 тисяч тонн з 688 тисяч тонн.

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Загалом запаси твердого палива на складах ТЕС за тиждень скоротилися на 1,6% – до 1,506 мільйона тонн.

Згідно з повідомленням, запаси резервного виду палива – мазуту скоротилося на 2% - до 37,7 тисячі тонн.

Довідка УНІАН. Україна через бойові дії на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якої сконцентрована в Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності. Для стабільної роботи енергосистеми раніше дефіцитний антрацит імпортувався з ПАР.

Особливо гостро постало питання постачання вугіллям теплової генерації після початку блокади постачання вугільної продукції із зони АТО, яка почалася в кінці січня 2017 року.