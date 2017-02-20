Брак вугілля: Сумська ТЕЦ частково перейшла на газ

Сумська теплоелектроцентраль, яка забезпечує теплом більшу частину обласного центру, через брак вугілля антрацитної групи частково перейшла на роботу на газі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської міської ради, про це сьогодні, 20 лютого, під час апаратної наради в мерії повідомив директор компанії "Сумитеплоенерго" Дмитро Васюнін.

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"Зараз на підприємстві є 3,5 тисячі тонн вугілля. Для роботи двох котлів, цього запасу вистачить на тиждень, для одного – це 14 днів. Для економії вугілля ТЕЦ перейшла на роботу на газі. Його лімітів достатньо, щоб завершити опалювальний сезон безперебійно", – зазначив чиновник.

За інформацією прес-служби підприємства, використовувати газ Сумська ТЕЦ почала з суботи, 18 лютого.

Нагадаємо, Сумська теплоелектроцентраль забезпечує теплом близько 75% населення Сум. За даними Міненерговугілля, в 2016 році Сумська ТЕЦ витратила 87,8 тисячі тонн дефіцитного вугілля антрацитної групи та 54,4 мільйона кубометрів газу.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні 15 лютого прийняв рішення про введення надзвичайного стану на ринку електроенергії, що передбачає скорочення споживання дефіцитного вугілля антрацитної групи при забезпеченні повної стабільності роботи енергосистеми країни.

Питання доцільності введення надзвичайного стану в українській енергетиці виник у зв'язку з ситуацією з блокуванням поставок вугілля і значним скороченням його запасів для виробництва електроенергії.