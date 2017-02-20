"Карпатигаз" планує зупинити роботу необхідного для видобутку газу устаткування - "Укргазвидобування"

Приватна компанія "Карпатигаз", яка забезпечує роботу багатьох дотискних компресорних станцій (ДКС) згідно з договором про спільну діяльність з видобутку природного газу з найбільшої державної газовидобувною компанією "Укргазвидобування" планує зупинити роботу трьох таких станцій. Про це повідомляє прес-служба "Укргазвидобування".

"Карпатигаз" умисно не виконує взяті на себе зобов'язання щодо забезпечення ефективного і прибуткового використання ДКС... В порушення умов договору у другій половині лютого 2017 року компанія має намір зупинити роботу Розпашнивской, Східно-Полтавської і Летнянской ДКС, з допомогою яких забезпечується видобуток природного газу", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією "Укргазвидобування", причини, за якими "Карпатигаз" зупиняє роботу ДКС, а саме - відсутність грошових коштів і матеріалів для забезпечення роботи цих станцій, є надуманими та не відповідають дійсності.

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"Карпатигаз" заплановано здійснює зупинку ДКС замість того, щоб забезпечити виконання обов'язків, взятих компанією Misen Enterprises AB (акціонер "Карпатигаз" - УНІАН) про внесення інвестицій, яких було б більш ніж достатньо для забезпечення безперебійної роботи ДКС протягом багатьох років", - наголошується в повідомленні.

Також, за даними держкомпанії, приватний партнер вже неодноразово порушував вимоги договору про спільну діяльність.

"Укргазвидобування" розглядає зазначені дії "Карпатигаз" як цілеспрямовану роботу із дестабілізації функціонування держкомпанії, завдання збитків та зриву планів з видобутку газу, буде мати негативні наслідки для забезпечення населення газом в опалювальний період.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2015 року держкомпанія "Укргазвидобування" звинуватила "Карпатигаз" у відмові виконувати свої зобов'язання за договором про спільну діяльність, зокрема, в тому, що приватний партнер відмовлявся фінансувати і добудовувати ДКС в 2015 році.

В липні 2016 року "Укргазвидобування" ініціювало арбітражний розгляд справи про розірвання договору про спільну діяльність від 10 червня 2002 року з компаніями "Карпатигаз" і Misen Enterprises AB, а також стягнення збитків від цієї діяльності. На початку вересня 2016 року представники держкомпанії обчинили "Карпатигаз" в порушення стабільної роботи Хрестищенської ДКС.

Довідка УНІАН. "Карпатигаз" є учасником договору про спільну діяльність з компанією "Укргазвидобування" і модернізує її діючі свердловини. При цьому газ, видобутий понад норми, зазначеної в договорі, розподіляється між учасниками спільного договору. Компанія "Карпатигаз" - дочірня компанія шведської Misen Energy АВ.

"Укргазвидобування" – найбільша газовидобувна компанія України, частка якої в загальному обсязі видобутку вуглеводнів в країні становить 70%. За підсумками 2016 року компанія збільшила видобуток природного газу на 0,5% - до 14,605 мільярда кубометрів, тоді як в 2015 році, порівняно з 2014 роком, спостерігалося падіння на 3,8% - до 14,528 мільярда кубометрів.