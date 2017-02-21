Вартість нафти WTI зросла до $54

Світові ціни на нафту у вівторок вранці демонструють різноспрямовану динаміку на тлі виконання домовленостей про скорочення видобутку учасниками віденських угод і даних американської нафтогазової сервісної компанії Baker Hughes про збільшення кількості бурових установок у США, повідомляє Прайм.

"Згідно з даними торгів, станом на 07:40 вартість квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,05% - до 56,15 долара за барель. Ціна квітневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 0,41% - до 54 доларів за барель", - йдеться в повідомленні.

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Позитивний вплив на світові нафтові ціни продовжує чинити виконання угоди про скорочення видобутку "чорного золота" нафтовидобувними країнами. Згідно доповіді ОПЕК, у січні країни картелю зменшили видобуток нафти на 890 тисяч барелів на день порівняно з груднем - до 32,139 мільйона барелів. При цьому країни, що брали на себе зобов'язання щодо скорочення видобутку в рамках віденських угод, сумарно знизили її на 1,146 мільйона барелів з обіцяних 1,254 мільйона.

ОПЕК на засіданні 30 листопада 2016 року у Відні домовилася про скорочення своєї здобичі на 1,2 мільйона барелів на день з жовтневого рівня - до 32,5 мільйона барелів. Не входять в ОПЕК 11 країн 10 грудня погодили скорочення своєї здобичі сумарно на 558 тисяч барелів на добу, в тому числі Росія - на 300 тисяч барелів. Угода укладена на перше півріччя 2017 року з можливістю пролонгації.

Між тим на нафтові ціни чинять тиск дані Baker Hughes про збільшення числа бурових установок у США. За підсумками тижня, що завершився 17 лютого, показник зріс на 10 штук, або на 1,34%, до 751 одиниці. У річному вираженні кількість бурових установок у США зросла на 237 штук, або на 46,1%. Кількість нафтових бурових установок за тиждень зросла на шість штук, або на 1% - до 597 одиниць, газових - на чотири, або на 2,68%, до 153 штук.

Проте темпи зростання кількості бурових установок в США в лютому уповільнюються. За робочий тиждень, що завершився 17 лютого, показник зріс на 10 штук, тижнем раніше - на 12 штук, ще тижнем раніше - на 17 штук.