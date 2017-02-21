Електропостачання Авдіївки повністю відновлено - ДСНС

Про це УНІАН повідомили у прес-службі державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«Електропостачання повністю відновлено. Теплопостачання та водопостачання здійснюється у штатному режимі», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, увечері 18 лютого через обстріли з боку бойовиків сталося пошкодження високовольтної лінії електропередачі, внаслідок чого Авдіївка залишилася без електропостачання.

Наступного дня після домовленості про припинення вогню було частково відновлено пошкоджену повітряну лінію електропередачі.

20 лютого віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко доповів президенту України Петру Порошенку про те, що ЛЕП до Авдіївки повністю полагодили і в місті поступово з'являється світло.