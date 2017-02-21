Надзвичайні заходи: затверджено баланс споживання і виробництва електроенергії на березень

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України затвердив прогнозний баланс виробництва і споживання електроенергії на березень з урахуванням діючих на енергоринку надзвичайних заходів, введених через блокаду поставок вугілля антрацитової групи.

Як наголошується в повідомленні міністерства, уточнений попит на електроенергію становить 13,4 мільярда кВт-год, що на 300 мільйонів кВт-год більше річного прогнозу, затвердженого наприкінці листопада 2016 року.

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"Збільшення енергоспоживання обумовлено зростанням споживання в промисловості, крім хімічної та нафтохімічної, а також зростанням попиту серед непромислових споживачів", - йдеться в повідомленні міністерства.

Разом з тим як наголошується, заплановано скорочення експорту електроенергії з так званого "острова Бурштинської ТЕС" на 80 мільйонів кВт-год і повна відсутність експорту в Білорусь і Молдову.

"Виконання тимчасових заходів дасть можливість збільшити виробництво електроенергії на атомних блоках на 300 мільйонів кВт-ч. Також заплановано зростання виробництва електроенергії на ГЕС на 146 мільйонів кВт-год, - повідомили в Міненерговугілля. - Зменшення виробництва електроенергії на ТЕС становитиме 380 мільйонів кВт-год, що дозволить заощадити 240 тисяч тонн вугілля".

Як повідомляв УНІАН, надзвичайна ситуація в українській енергетиці була багато в чому обумовлена оголошеної в січні блокадою поставок вугілля антрациту з непідконтрольних владі територій в Україну. Незважаючи на те, що видобуток вугілля вівся силами компаній, зареєстрованих в Україні, відвантаження і постачання їх продукції фактично зупинилася. З 10 лютого вугілля не надходить на теплові станції та підприємства металургії, що загрожує зупинкою виробництва тепла, електроенергії, а також зривом виробничих контрактів і скороченням доходів металургійних компаній.

15 лютого Кабмін на екстреному засіданні ухвалив рішення про введення надзвичайних заходів на ринку електричної енергії, які дозволили б увійти в режим економії вугілля антрацитової групи.

Крім того, Кабінет міністрів України вже зараз опрацьовує можливість скорочення споживання вугілля антрацитної групи вже до наступного опалювального сезону на 2,5-3 мільйони тонн за рахунок збільшення частки атомної енергетики та гідроенергетики в енергобалансі країни. Загальний обсяг споживання вугілля в Україні складає 24 мільйони тонн, з яких 9 мільйонів тонн - антрацит.