У Китаї підтвердили припинення імпорту вугілля з Північної Кореї

Заборона на імпорт вугілля з КНДР був введений Китаєм в рамках виконання Пекіном своїх міжнародних зобов'язань, а також відображає відповідальний підхід до ядерної проблеми Корейського півострова, повідомляє Прайм з посиланням на заяву офіційного представника МЗС КНР Ген Шуана.

Китай, починаючи з 19 лютого 2017 року, повністю припинив імпорт вугілля з території КНДР. Заборона буде діяти до 31 грудня 2017 року.

Читайте такожКитай може вперше випередити США і стати світовим лідером з імпорту нафти

"Це крок, спрямований на реалізацію резолюції 2321 (Ради безпеки ООН) і для виконання своїх міжнародних зобов'язань. Це було зроблено у відповідності з законами Китаю", - сказав Ген Шуан.

"Це показує відповідальний підхід Китаю до ядерної проблеми Корейського півострова", - зазначив офіційний представник МЗС КНР.

Наприкінці січня Китай ввів заборону на експорт в КНДР продукції і технологій подвійного призначення, які, зокрема, можуть використовуватися для створення зброї масового ураження, йдеться в повідомленні міністерства комерції КНР. Зазначалося, що ці заходи вживаються для виконання резолюції 2321 Ради безпеки ООН, пов'язаної з ядерними випробуваннями з боку КНДР.