Гройсман: альтернативи антрациту з Донбасу не буде найближчі 1-3 роки

12:04, 21 лютого 2017
Енергетика
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Прем'єр зазначив, що альтернативи антрациту, який видобувають на окупованій території Донбасу, не буде в найближчі 1-3 роки

Фото УНИАН

Альтернативи дефіцитному вугіллю антрацитної групи, яке видобувається на тимчасово непідконтрольній Україні території Донбасу, не буде в найближчі 1-3 роки, повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду.

"У середньостроковій перспективі - один, два, три роки - у нас немає альтернативи антрацитовому вугіллю. Я думаю, що всі це розуміють, але можливо у когось є інша мета – довести Україну до відчаю", - сказав Гройсман.

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Як повідомляв УНІАН, Кабмін опрацьовує можливість скорочення споживання вугілля антрацитної групи вже до наступного опалювального сезону на 2,5-3 мільйона тонн за рахунок збільшення частки атомної енергетики та гідроенергетики в енергобалансі країни.

Крім того, прихильники блокади торгівлі з окупованими територіями Донбасу вимагають від депутатів Верховної Ради продовження блокади, а також прийняття закону про окуповані території.

"Блокадники" повідомили, що отримали офіційне запрошення  на перемовини від прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Відтак, вони висунули йому свої вимоги, а саме негайне звільнення полонених та прийняття закону, який забороняє торгівлю з непідконтрольними районами Донбасу.

Довідка УНІАН. Україна через бойові дії на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентрований у Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності. Для стабільної роботи енергосистеми раніше дефіцитний антрацит імпортувався з ПАР. Особливо гостро постало питання постачання вугіллям теплової генерації після початку блокади поставки вугільної продукції із зони АТО, яка почалася наприкінці січня 2017 року.

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