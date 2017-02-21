Кабмін дозволив сформувати реєстр підприємств-боржників "Нафтогазу"

Кабінет міністрів України дозволив формування реєстру підприємств, які мають заборгованість перед державним енергохолдингом "Нафтогаз України". Відповідне рішення було прийнято в ході засідання уряду.

Представляючи необхідність ведення реєстру, віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко зазначив, що формування реєстру дозволить не тільки визначити боржників, але і почати процес реструктуризації їх заборгованості.

Читайте такожУ "Нафтогазі" лякають можливим подорожчанням газу для населення ще на 40%

"Реєстр підприємств, які мають заборгованість перед НАК "Нафтогаз", що дозволить врегулювати питання боргів і почати процес реструктуризації", - сказав Зубко.

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.