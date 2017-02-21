На шляху до енергонезалежності: Гройсман закликав Раду прийняти закон про ринок електроенергії

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав Верховну Раду найближчим часом прийняти у другому читанні проект закону про ринок електроенергії, що стане ще одним кроком на шляху формування енергетичної незалежності України. Про це Гройсман сказав у ході засідання уряду.

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«Нам потрібно приймати необхідні закони. Одним з таких законів є проект закону про ринок електричної енергії, який знаходиться у парламенті. Він прийнятий у першому читанні, і, сподіваюся, найближчим часом буде підготовлений до другого читання, - зазначив глава уряду. - Це дасть можливість побудувати відкритий, публічний європейський ринок електроенергії. Ми в цьому зацікавлені».

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня 2016 року Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроект «Про ринок електричної енергії», який передбачає впровадження конкурентних відносин на ринку електричної енергії, у тому числі і на роздрібному, де кінцевий споживач зможе вибирати постачальника електроенергії.

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Цей законопроект відповідає вимогам Третього енергетичного пакету, а також враховує норми чинного Закону «Про функціонування ринку електричної енергії України», який сьогодні визначає організацію даного ринку в цілому і передбачає проведення корпоратизації компанії-оператора об'єднаної енергосистеми «Укренерго», а також впровадження нового механізму гарантованої закупівлі електроенергії, виробленої з альтернативних джерел.

Представництво ЄС в Україні раніше відзначило важливість документа і необхідність його якнайшвидшого прийняття в остаточній редакції.