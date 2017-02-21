Україна в 2016 році скоротила імпорт дефіцитного антрациту на 13%

Україна в 2016 році скоротила імпорт дефіцитного антрацитового вугілля на 13,2% порівняно з 2015 роком - до 933,4 тисячі тонн, повідомила Державна служба статистики України.

Читайте такожГройсман: альтернативи антрациту з Донбасу не буде найближчі 1-3 роки

Згідно з повідомленням, зокрема, імпорт антрацитового вугілля з Росії в 2016 році склав 566,7 тисячі тонн, у грошовому вираженні – 45,8 мільйона доларів, з ПАР – 366,7 тисячі тонн на 22,88 мільйона доларів.

Загалом імпорт антрацитового вугілля в грошовому вираженні в 2016 році склав 68,66 мільйона доларів, тоді як в 2015 році витрати на імпорт цього вугілля склали 98,99 мільйона доларів.

У 2015 році Україна імпортувала 1,075 мільйона тонн дефіцитного антрацитового вугілля.

Як повідомляв УНІАН, Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли внаслідок військових дій на сході країни повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташовано більшість шахт. Після цього країна почала імпортувати вугілля.

У 2016 році Україна скоротила валютні витрати на імпорт кам'яного вугілля і антрацит на 10% порівняно з 2015 роком – до 1,467 мільярда доларів з 1,632 мільярда доларів.