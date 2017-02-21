Пакт про замороження нафтовидобутку: в ОПЕК похвалилися рекордними результатами

Країни ОПЕК мають намір підвищити рівень виконання пакту про скорочення видобутку, сказав у вівторок генеральний секретар організації.

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"У нас був рекорд дотримання. Унікальність в тому, що виконання ОПЕК і не ОПЕК становить понад 90 відсотків", - сказав Мохаммед Баркіндо, передає Рейтер.

"Ер-Ріяд налаштований на 100 відсотків, і у них вже більше. Я вас запевняю, що виконання угоди в ОПЕК і поза ОПЕК безпрецедентне. У найближчі місяці рівень виконання ще зросте".

Баркіндо також сказав, що запаси нафти повинні цього року знизитися.

"Було очевидно в останньому кварталі 2016 року, що комерційні запаси країн ОЕСР падають, і ми очікуємо побачити подальше їх зниження цього року".

Організація країн-експортерів нафти скорочує видобуток приблизно на 1,2 мільйона барелів на добу з 1 січня цього року. Один із найбільших постачальників нафти Росія і ще 10 країн, що не входять в нафтокартель, погодилися скоротити виробництво нафти приблизно на 600.000 барелів на добу.

Пакт про скорочення видобутку підтримав ціни на нафту, які сьогодні знаходяться вище $57 за барель у порівнянні з $30 за барель рік тому.

Ралі цін на нафту заважає зростання запасів у США і побоювання того, що підйом цін відродить дорогий видобуток горючих сланців в Америці.