В обхід України: "Газпром" повідомив про підписання чергового контракту щодо газопроводу "Турецький потік"

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації російського газового монополіста "Газпрому".

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"Сьогодні (20 лютого - ред.) в Амстердамі компанія South Stream Transport B. V. уклала з компанією Allseas Group контракт на будівництво морської ділянки другої нитки газопроводу «Турецький потік». Документ підписано в рамках реалізації опціону, передбаченого контрактом на прокладання першої нитки газопроводу, укладеним у 2016 році", - йдеться у повідомленні.

Для прокладання на морському дні понад 900 км труб другої нитки газопроводу, так само, як і для виконання цієї роботи на першій нитці, Allseas використовуватиме найбільше у світі будівельне судно - Pioneering Spirit.

Довідка УНІАН. «Турецький потік» - проект безтранзитного експортного газопроводу з Росії до Туреччини через Чорне море і далі до кордону Туреччини із суміжними країнами. Перша нитка газопроводу буде призначена для турецького ринку, друга - для газопостачання країн Південної та Південно-Східної Європи. Потужність кожної нитки - 15,75 млрд куб. м газу на рік. 10 жовтня 2016 року Росія і Туреччина підписали міжурядову угоду щодо проекту «Турецький потік». Морська ділянка газопроводу реалізується компанією South Stream Transport B. V. (100-процентне дочірнє товариство ВАТ «Газпром»).

У «Газпромі» заявляли, що «Турецький потік» повинен стати єдиним маршрутом для поставок російського газу до країн ЄС, який дозволить зняти ризики транзиту через Україну».

У свою чергу керівник «Нафтогазу України» Андрій Коболєв повідомив, що будівництво газопроводів «Турецький потік» у формі двох гілок і «Північний потік-2» позбавить Україну доходів в обсязі близько 2 млрд дол. на рік, а також приблизно уп’ятеро знизить вартість української газотранспортної системи.

***Allseas Group - світовий лідер у будівництві підводних трубопроводів і підводних споруд. Компанія займається комплексною реалізацією проектів, включаючи проектування, організацію поставок матеріалів і техніки, будівництво і введення в експлуатацію.