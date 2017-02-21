Гройсман хоче запустити в Україні електронну біржу з торгівлі вугіллям

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав Міністерство енергетики та вугільної промисловості опрацювати можливість запуску восени 2017 року електронної біржі з торгівлі вугіллям в Україні.

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Про це він повідомив під час засідання уряду.

«Я вважаю, що завдання сьогодні - не рівнятися на різні біржі, а створити українську біржу... Я вважаю, що це завдання міністерству і профільному міністру внести пропозиції, за прикладом як працює Prozorro, щоб восени вже було створено майданчик електронних торгів вугіллям... тоді все буде зрозуміло щодо формуванню ціни», - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2016 року Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила ринкову методику розрахунку оптової ціни електроенергії, яка базується на європейському індексі цін на вугілля.

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За інформацією голови НКРЕКП Дмитра Вовка, гранична ціна на вугілля стала формуватися на основі ціни (індекс API 2), яка формується в результаті торгів на біржі в Роттердамі (Нідерланди), разом з вартістю транспортування цього вугілля на внутрішній ринок (так звана формула «Роттердам плюс доставка»). За даними НКРЕКП, така методика розрахунку мала усунути ручне регулювання ціни, забезпечити незалежність від поставок із зони АТО і звільнити Україну від проблем з накопиченням достатньої кількості вугілля для проходження опалювального сезону.

У той же час глава уряду не раз вимагав розібратися з доцільністю використання такої формули. В середині січня 2017 року міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик повідомив, що застосування формули ціноутворення на енергетичне вугілля «Роттердам плюс доставка» не зняло проблему диверсифікації поставок цього палива в Україну.