Нафта дорожчає на фоні оптимізму ОПЕК щодо скорочення видобутку

Ціни на нафту зросли під час ранкових торгів у середу завдяки оптимізму ОПЕК щодо ефективності угоди про скорочення видобутку.

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Сьогодні вранці ф'ючерси на нафту сорту Brent піднялися на 0,41 відсотка до $56,89 за барель.

Ф'ючерси на американську нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $54,49, на 0,29 відсотка вище за попереднє закриття, повідомляє Рейтер.

"Ф'ючерси на WTI і Brent підбираються до верхньої межі цінового діапазону, тому наступна пара (торгових) сесій буде мати принципове значення з технічної точки зору, принаймні, ми будемо розуміти, в якому напрямку рухаємося", – сказав Майкл Маккарті з CMC Markets.

Вплинути на динаміку цін на нафту може завтрашня статистика Управління енергетичної інформації (EIA), додав Маккарті.

За тиждень, що завершився 10 лютого, запаси нафти і бензину в США зросли до рекордної позначки, повідомило Управління енергетичної інформації (EIA).

Зростання видобутку і запасів нафти в США стримує ралі цін на нафту, що розгорнулися до зростання слідом за рішенням ОПЕК і держав, що не входять в нафтокартель, знизити виробництво сировини приблизно на 1,8 мільйона барелів на добу заради відновлення балансу на світовому ринку.

Генеральний секретар ОПЕК Мухаммед Баркіндо, виступаючи вчора на Лондонській конференції з нафти і газу, сказав, що члени нафтокартелю в січні виконали зобов'язання в рамках глобального пакту більше ніж на 90 відсотків, і запаси нафти продовжать знижуватися цього року.

Але, за словами Баркіндо, говорити про необхідність продовжити угоду сьогодні рано.

Відсоток дотримання пакту про скорочення видобутку Росією та іншими видобувачами поза клубом, що приєдналися до пакту ОПЕК, поки нижчий, сказав він, додавши, що очікує поліпшення цих показників.