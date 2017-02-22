Апеляційний суд відмовив "Газпрому" в скасування штрафу АМКУ на 172 мільярди гривень

Київський апеляційний господарський суд залишив без змін рішення Господарського суду Києва про задоволення позову Антимонопольного комітету України про примусове стягнення з російського газового монополіста «Газпрому» штрафу у 85,9 млрд грн, накладеного в січні 2016 року, та пені в розмірі 85,9 млрд грн за несвоєчасну сплату штрафу.

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Про це повідомив голова АМКУ Юрій Терентьєв на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Штраф було накладено у зв'язку зі зловживанням «Газпромом» своїм монопольним становищем на українському ринку газу.

«Рішення Господарського суду від 5 грудня 2016 року відсьогодні набуло чинності і підлягає обов'язковому виконанню, - повідомив Терентьєв. - Таким чином, РАТ «Газпром» зобов'язаний сплатити 85,965 млрд грн штрафу і 85,965 млрд грн пені, а також припинити порушення».

Як повідомляв УНІАН, у січні 2016 року Антимонопольний комітет України виставив російському газовому монополісту «Газпрому» штраф на близько 86 млрд грн (близько 3,4 млрд дол.) за зловживання монопольним становищем на вітчизняному ринку транзиту газу. Рішення було прийнято в рамках виконання доручення уряду, а також у світлі офіційних звинувачень Європейської комісії, висунутих "Газпрому" у зв'язку з його домінуючою позицією на ринку Центральної та Східної Європи, що порушує антимонопольне законодавство ЄС.

12 квітня 2016 року «Газпром» вирішив оскаржити це рішення, зареєструвавши позов у Господарському суді Києва. Проте суд відхилив позов російського монополіста.

Оскільки штраф не було сплачено, АМКУ пізніше подав у Господарський суд міста Києва позов із заявою про примусове стягнення штрафу та пені, а також про визнання зобов'язання припинити порушення антимонопольного законодавства.

Спочатку Господарський суд Києва прийняв позов Антимонопольного комітету України і призначив засідання на 31 жовтня. Проте пізніше засідання двічі переносилося на більш пізній термін, і рішення було прийнято на початку грудня 2016 року. При цьому міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик зазначив, що Україна в рамках виконання судових рішень не планує відбирати російський газ в рахунок сплати штрафу і не має наміру порушувати свої зобов'язання з транзиту палива європейським споживачам.