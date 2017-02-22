Надзвичайні заходи в електроенергетиці можуть бути продовжені до кінця року – віце-прем'єр

Надзвичайні заходи в електроенергетиці, які набрали чинності 17 лютого терміном на один місяць через блокаду поставок вугілля антрацитної групи із зони АТО, можуть бути продовжені до кінця 2017 року, написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook віце-прем'єр-міністр України Володимир Кістіон, в сферу відповідальності якого, зокрема, входить паливно-енергетичний комплекс країни.

Читайте такожНадзвичайні заходи: затверджено баланс споживання і виробництва електроенергії на березень

"За попередніми прогнозами, запасів антрациту має вистачити на 40-50 днів. І за цей час ми маємо оперативно опрацювати питання імпорту антрациту. До п'ятниці Міненерговугілля разом з НКРЕКП мають прорахувати три варіанти розвитку подій: завершення дії надзвичайних заходів до квітня, до вересня і до кінця року", - написав Кістіон, додавши, що будуть запропоновані три варіанти закупівлі антрациту за кордоном, прораховано вплив імпорту вугілля на ціну електроенергії та алгоритм подальшої роботи енергосистеми.

Він також зазначив, що на сьогодні вітчизняні запаси вугілля становлять близько 1,6 мільйона тонн.

Як повідомляв УНІАН, рішення про введення надзвичайних заходів на ринку електричної енергії було розроблено Міністерством енергетики та вугільної промисловості України і представлено в ході засідання Антикризового енергетичного штабу в понеділок, 13 лютого. У середу, 15 лютого, Кабмін на екстреному засіданні ухвалив рішення про вживання надзвичайних заходів на ринку електричної енергії, які дозволили б увійти в режим економії вугілля антрацитової групи. За інформацією віце-прем'єр-міністра України Геннадія Зубка, інструкції по енергоспоживанню вже передані на місця, і до порушників щодобових режимів енергоспоживання можуть бути застосовані штрафні санкції.

Надзвичайна ситуація в українській енергетиці була багато в чому обумовлена оголошеної в січні блокадою поставок в Україну антрациту з не підконтрольних владі територій. Незважаючи на те, що видобуток вугілля вівся компаніями, зареєстрованими в Україні, відвантаження і постачання їх продукції фактично зупинилася. З 10 лютого вугілля не надходить на теплові станції та підприємства металургії, що загрожує зупинкою виробництва тепла, електроенергії, а також зривом виробничих контрактів і скороченням доходів металургійних компаній.