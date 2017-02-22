Українцям пообіцяли не відключати електрику до 20 березня

Наявні на даний момент запаси вугілля газової групи та дефіцитного антрациту на складах теплоелектростанцій дозволять стабільно працювати енергосистемі України і не допустити аварійних відключень електроенергії до 20 березня 2017 року.

Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомляє прес-служба компанії-оператора об'єднаної енергосистеми "Укренерго".

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"Наявні запаси дозволять стабільно працювати енергосистемі до 20 березня без введення аварійних відключень", - йдеться в повідомленні.

Також у компанії повідомили, що станом на 22 лютого на складах ТЕС знаходиться 804,5 тисячі тонн антрациту та 715 тисяч тонн вугілля газової групи.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого Кабінет міністрів на екстреному засіданні ухвалив рішення про введення надзвичайних заходів на ринку електричної енергії, які дозволили б увійти в режим економії вугілля антрацитової групи.

Надзвичайна ситуація в українській енергетиці була багато в чому обумовлена оголошеної в січні блокадою поставок в Україну антрациту з не підконтрольних владі територій. Незважаючи на те, що видобуток вугілля здійснювався компаніями, зареєстрованими в Україні, відвантаження і постачання їх продукції фактично зупинилася. З 10 лютого вугілля не надходить на теплові станції та підприємства металургії, що загрожує зупинкою виробництва тепла, електроенергії, а також зривом виробничих контрактів і скороченням доходів металургійних компаній.