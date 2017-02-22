"Енергоатом" збільшив потужність другого енергоблоку Южно-Української АЕС на 5% до 1050 МВт

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" після проведення ремонту та заміни обладнання конденсатора турбіни на другому енергоблоці Південно-Української АЕС збільшила його потужність з встановленого значення 1000 МВт до 1050 МВт, повідомляє прес-служба компанії.

"Після виконання робіт по заміні конденсатора турбіни другого енергоблоку, без збільшення потужності реактора і при температурі циркуляційної води 16 градусів, нам вдалося досягти 1050 МВт електричної потужності. Вважаю це позитивним результатом роботи всього колективу Південно-Української АЕС, який йшов до цього успіху близько 10 років", - наводяться в повідомленні слова в. о. головного інженера станції Володимира Бандурко.

"Реалізація планів щодо підвищення потужності вітчизняних енергоблоків дозволить робити додаткові мегавати електроенергії, які дають вагомий внесок у підвищення енергобезпеки України", - додали в прес-службі.

Читайте такожВ умовах дефіциту вугілля атомники встановили 13-річний рекорд з виробництва електроенергії

Згідно з повідомленням, у майбутньому планується також збільшення теплової потужності цього енергоблока на 1,5%, що також призведе до підвищення електричної потужності блоку.

"Пілотним підвищення теплової потужності серед українських АЕС став перший Южно-Українська "мільйонник"... У листопаді 2016 його теплова потужність була збільшена до 3045 МВт. Збільшення ж його електричної потужності стане можливим тільки після заміни старого конденсатора турбіни. Завершити ці роботи планується в 2018 році", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада 2016 року Южно-Українська АЕС відключила другий енергоблок від мережі для проведення середнього планово-попереджувального ремонту. 15 лютого 2017 року цей блок був підключений до мережі.

За даними "Енергоатому", 18 лютого атомна генерація виробила рекордну кількість електроенергії за останні 13 років – 302,9 мільйона кВт-год. За словами міністра енергетики Ігоря Насалика, внесок атомної генерації в загальний баланс виробництва електроенергії в березні 2017 року становитиме 59%.

Довідка УНІАН. Южно-Українська АЕС розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області і є відокремленим підрозділом ДП НАЕК "Енергоатом". Входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу.

До складу енергокомплексу входять: Южно-Українська АЕС (3 атомні енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицька ГАЕС (в експлуатацію введена перша черга: 2 гідроагрегати сумарною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, в стадії будівництва друга черга – гідроагрегат №3).