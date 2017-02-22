ROSHEN спростовує інформацію про свою причетність до продажу скрапленого газу
20:20, 22 лютого 2017Енергетика
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Кондитерська корпорація ROSHEN спростовує будь-яку свою причетність до продажу скрапленого газу.
Корпорація ROSHEN не має яких-небудь інтересів на ринку палива / 112.ua
Про це йдеться в заяві на корпоративному сайті.
"У зв'язку з виходом у ЗМІ ряду матеріалів про те, що кондитерська корпорація ROSHEN має відношення до продажу скрапленого газу, корпорація ROSHEN заявляє, що ці припущення не мають під собою ніяких підстав, і до продажу газу корпорація ROSHEN не має ніякого відношення – ні прямого, ні опосередкованого", - сказано в заяві.
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Також повідомляється, що "корпорація ROSHEN не має яких-небудь інтересів на ринку палива".
Як повідомляв УНІАН, корпорація ROSHEN прийняла рішення зупинити виробничу діяльність фабрики в російському Липецьку.
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