ROSHEN спростовує інформацію про свою причетність до продажу скрапленого газу

Про це йдеться в заяві на корпоративному сайті.

"У зв'язку з виходом у ЗМІ ряду матеріалів про те, що кондитерська корпорація ROSHEN має відношення до продажу скрапленого газу, корпорація ROSHEN заявляє, що ці припущення не мають під собою ніяких підстав, і до продажу газу корпорація ROSHEN не має ніякого відношення – ні прямого, ні опосередкованого", - сказано в заяві.

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Також повідомляється, що "корпорація ROSHEN не має яких-небудь інтересів на ринку палива".

Як повідомляв УНІАН, корпорація ROSHEN прийняла рішення зупинити виробничу діяльність фабрики в російському Липецьку.