Ціни на газ для населення переглядатимуть кожні півроку

Кабінет міністрів України має намір кожні півроку - 1 квітня і 1 жовтня - переглядати граничні роздрібні ціни на природний газ для побутових споживачів і релігійних організацій. Про це йдеться в постанові №90, опублікованому на веб-порталі уряду.

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Як зазначається, мова йде про ціни на паливо, яке постачає Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" виробникам теплової енергії для опалення та гарячого водопостачання. При цьому поряд з переглядом ціни для споживачів, переглядається і ціна закупівлі природного газу, видобутого держхолдингом "Укргазвидобування" для формування паливних запасів.

"На поточний момент НАК "Нафтогаз України" з 1 травня 2016 року по 31 березня 2017 року включно купує природний газ по ціні 4849 гривень за тисячу кубометрів", - повідомляється в постанові уряду.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін з 1 травня 2016 року встановив єдину ціну на газ для населення на рівні 6879 гривень за тисячу кубометрів. Представляючи це рішення, перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів і міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик наголосили, що встановлення такої ціни поставить крапку у спекуляціях на газовому ринку країни. У свою чергу, очільник уряду Володимир Гройсман наголосив, що дане рішення є непростим і викличе широкі дискусії в суспільстві, але воно дасть змогу усунути всі існуючі раніше схеми заробітку на різниці в ціні палива.

Саме за такою ціною облгази продають газ по всій країні побутовим споживачам. Термін дії цієї ціни було позначено до 1 квітня 2017 року.

У середині вересня 2016 року Насалик повідомив, що Кабмін заклав у проект державного бюджету на 2017 рік середню ціну на природний газ у розмірі 6686 гривень за 1 тисячу кубометрів.

У середині лютого 2017 року комерційний директор Національного нафтогазового холдингу "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що ціна на природний газ для населення може зрости з 1 квітня 2017 року на 40% порівняно з нинішнім значенням у 6,8 гривні за кубометр за умови, що держава не регулюватиме значення цієї ціни рішеннями Кабінету міністрів, а ціноутворення буде відбуватися під впливом ринкових факторів.