Держатомрегулювання дозволило "Енергоатому" почати ремонт третього енергоблоку Запорізької АЕС

Державна інспекція ядерного регулювання України дозволила Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" вивести третій енергоблок Запорізької АЕС у безпечний режим зупинки для подальшого проведення ремонту тривалістю 270 діб з метою продовження терміну його експлуатації.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було одноголосно прийнято на колегії Держатомрегулювання.

"Аналіз безпеки дозволяє зробити позитивний висновок про переведення третього енергоблоку ЗАЕС у зупинений стан на період виконання необхідних робіт для подальшої експлуатації у понадпроектний термін", - зачитав висновки інспекції заступник директора Департаменту з питань безпеки ядерних установок Держатомрегулювання Валерій Бугай.

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"Рішення було прийнято про те, що третій блок Запорізької АЕС може безпечно експлуатуватися тільки в режимі вивантаженої з активною зоною в басейн витримки. Блок на сьогодні не може експлуатуватися на енергетичних рівнях потужності", - резюмував рішення в. і. о. голови інспекції Борис Столярчук.

За словами Столярчука, на сьогодні блок вже зупинено, з блоку буде вивантажено ядерне паливо та виконані всі вимоги щодо безпеки експлуатації в режимі повної видачі потужності і генерації електроенергії.

"Після цього буде розглянуто питання на колегії про можливість експлуатації блоку на енергетичних рівнях", - додав він.

За інформацією Держатомрегулювання, блок виводиться в ремонт до виконання всіх узгоджених з регулятором заходів.

Згідно з інформацією прес-служби "Енергоатому", під час ремонту планується заміна автономних кондиціонерів на кондиціонери, які були випробувані і кваліфіковані в "жорстких" умовах під сейсмічними впливами. Також модернізація торкнеться схем релейного захисту і автоматики живлення.

"Заплановано повне вивантаження активної зони для контролю корпусу реактора у зв'язку з впровадженням альтернативного палива американо-японської компанії Westinghouse (ТВЗ-WR). Контроль корпусу реактора та ряд інших робіт буде виконано за допомогою системи RPV-1000 в обсязі програми продовження експлуатації енергоблоку", - додали в прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, держкомпанія "Енергоатом", що є оператором усіх діючих атомних станцій України, вважає своїм завданням продовження терміну служби діючих атомних блоків для забезпечення високого рівня виробництва електроенергії в майбутньому.

У планах компанії – за 6 років продовжити термін експлуатації 9 з 15 енергоблоків, оскільки до 2020 року у них закінчується проектний термін служби.

У середині вересня 2016 року Держатомрегулювання прийняла рішення про продовження терміну експлуатації першого енергоблоку Запорізької АЕС до 23 грудня 2025 року, а на початку жовтня - другого енергоблоку цієї станції, до 19 лютого 2026 року.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.