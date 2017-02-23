Гройсман закликав організаторів вугільної блокади Донбасу разом боротися з контрабандою

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про повну готовність до спільної боротьби проти контрабанди, яка може мати місце на лінії розмежування на Донбасі, однак при цьому він закликав організаторів блокади, що виступають проти будь-якої торгівлі з непідконтрольними територіями, зокрема торгівлі вугіллям, подумати про пересічних українців, які постраждають від відсутності палива.

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Про це Гройсман сказав у коментарі журналістам у рамках поїздки до Харківської області.

«Енергетична блокада може призвести до двох негативних наслідків. Перше - відключення. За кілька тижнів можемо виробити накопичене вугілля. Ще один негативний фактор - зупинка металургії, яка формує 12% ВВП і 20% валютної виручки. Це підірве курс національної валюти, призведе до сильних руйнівних наслідків, - сказав глава уряду. - Я вкотре звертаюся до блокадників: я проти контрабанди та зловживань. Але за місяць чи за рік-два-три провести переорієнтацію економіки неможливо. Я закликаю справжніх патріотів подумати про простих українців».

Гройсман відзначив, що Україна не веде торгівлю з непідконтрольними територіями. «Це українські надра, і вони належать українським громадянам. А вугілля виробляється підприємствами, які зареєстровані в Україні й платять податки в Україні», - зазначив глава уряду, звернувши увагу, що зупинка металургії - це не тільки втрата робочих місць, валютної виручки, а також відсутність сировини для виробництва озброєнь, вагонів та іншої продукції для внутрішнього ринку.

«Патріотам треба осмислити те, що відбувається. І я готовий до повного взаємодії», - наголосив глава уряду.

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Він нагадав, що уряд вже ухвалив низку рішень, які дозволяють контролювати ситуацію в енергетичній сфері, але в короткостроковій перспективі проблеми можуть початися в металургії, оскільки зовнішні ринки не мають того обсягу ресурсів, який потрібен країні.

Як повідомляв УНІАН, Україна через бойові дії на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентровано в Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності. Для стабільної роботи енергосистеми раніше дефіцитний антрацит імпортувався із ПАР. Особливо гостро постало питання постачання вугіллям теплової генерації після початку блокади постачання вугільної продукції із зони АТО, яка почалася наприкінці січня 2017 року.

Ветерани АТО і деякі народні депутати ініціювали блокаду залізничних переходів, за якими вугілля-антрацит поставляється з тимчасово неконтрольованих територій для роботи ТЕС України. З 10 лютого поставки вугілля були повністю припинені. Під загрозою виявилося надійне енергопостачання деяких галузей промисловості, зокрема, металургії, і споживачів мінімум 9 областей країни, де антрацит використовується для виробництва тепла і світла для населення.

У зв'язку з цим 15 лютого Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні ухвалив рішення про введення надзвичайних заходів на ринку електричної енергії, які передбачають скорочення споживання дефіцитного вугілля антрацитної групи при забезпеченні повної стабільності роботи енергосистеми країни.

Блокаду вже засудили представники Євросоюзу і США. При цьому президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр Володимир Гройсман наголосили на неприпустимості такої форми протесту, оскільки вона прямо впливає на економіку країни і ризикує спровокувати негативні процеси, а саме - скорочення виробництва, втрату валютної виручки і зростання безробіття в металургії та енергетиці. У Національному банку відзначили, що обсяг втрат може становити до 2 млрд дол.

При цьому 20 лютого прес-служба гірничо-металургійної групи «Метінвест» повідомила про те, що через блокаду поставок вугілля компанія була змушена зупинити роботу двох підприємств - Єнакіївського металургійного заводу (м. Єнакієве, Донецька обл.) і підприємства з видобутку коксівного вугілля для потреб металургії - «Краснодонвугілля» (м. Краснодон, Луганська обл.). А заступник міністра у справах окупованих територій і тимчасово переміщених осіб Георгій Тука припустив, що наступним підприємством, яке зіштовхнеться з виробничими труднощами, стане один із найбільших у країні металургійних комбінатів - ММК ім.Ілліча в Маріуполі.