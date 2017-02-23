Облгази зобов'яжуть платити за експлуатацію газорозподільних мереж (документ)

Кабінет міністрів України доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості до 10 березня 2017 року укласти з компаніями-операторами (облгазами) регіональних газорозподільчих мереж (ГРМ) договори на експлуатацію цих мереж, а також розірвати чинні договори.

Читайте такожКабмін дозволив сформувати реєстр підприємств-боржників "Нафтогазу"

Про це йдеться в постанові Кабміну «Про забезпечення ефективного використання ГРМ або їх складових», яку на своїй сторінці в соцмережі Facebook опублікував народний депутат Мустафа Найєм.

«Міненерговугілля разом із операторами ГРМ з метою врегулювання питання використання ГРМ вжити заходів для укладення до 10 березня 2017 року договорів на експлуатацію, які набудуть чинності з 1 квітня 2017 року, а також розірвати попередні договори», - йдеться в тексті документа.

На думку Найєма, нові договори дадуть можливість додаткових надходжень до бюджету України близько 1,3 млн грн на добу, які мають будуть сплатити облгази.

Читайте такожЦіни на газ для населення переглядатимуть кожні півроку

«У нас «маленька перемога» ціною приблизно 1,3 мільйона гривень на день, збережених у казні», - написав Найєм, відзначивши, що з 2012 року ГРМ були передані облгазам у безплатне користування.

Водночас, за оцінками комерційного директора Національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України» Юрія Вітренка, ухвалене Кабміном рішення не відповідає пропозиціям, які раніше подавав «Нафтогаз» і його дочірня компанія «Газ України».

Як повідомляв УНІАН, закон «Про ринок природного газу», який регламентує впровадження ринкових принципів на ринку газу, був ухвалений в 2016 році й набув чинності з 1 жовтня минулого року. Згідно з цим документом, ГРМ мали бути взяті в оренду компаніями-операторами, а не використовуватися, як зараз, на умовах договорів відповідального ведення. Також зазначалося, що ці договори були введені постановою Кабміну №770 від 20 серпня 2012 року, яку вже скасовано.

За інформацією народних депутатів, які виступили ініціаторами ухвалення законопроекту про перехід до оренди ГРМ та встановлення плати оренди, можливі надходження в бюджет 2017 року в разі введення орендної плати становитимуть понад 700 млн грн.

21 лютого Кабмін затвердив проект типового договору оренди ГРМ і примірного договору експлуатації цих мереж, які необхідні для подальшої передачі ГРМ в оренду компаніям-облгазам, а також доручив Фонду держмайна і Міненерговугілля провести інвентаризацію цих активів до кінця 2018 року.

За словами першого віце-прем'єр-міністра Степана Кубіва, на сьогодні ГРМ перебувають на балансі облгазів, які мають можливість користуватися цим державним майном безплатно.