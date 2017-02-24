Зменшити залежність від Росії: Європі обіцяють азербайджанський газ до 2020 року

Політики і міністри на зустрічі в Баку в четвер підтримали будівництво мережі газопроводу вартістю $40 мільярдів і довжиною 3500 кілометрів, що стало кроком до скорочення частки Росії на європейському газовому ринку, яка задовольняє зараз третину потреб Старого світу в блакитному паливі, пише Рейтер.

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Трансадріатичний газопровід є кінцевою ділянкою проекту, з'єднуючись з Трансанатолійським газопроводом на турецькому кордоні, а потім перетинаючи Грецію і Албанію на шляху до Італії.

Однак повільні темпи будівництва в італійській провінції Апулія і занепокоєння щодо можливостей Азербайджану поставити потрібний обсяг газу - його не вистачає на внутрішньому ринку - похитнули впевненість у реалізації проекту.

Спонсори газопроводу спробували пом'якшити занепокоєння. Міністр промисловості Італії Карло Календа сказав, що робота з усунення головної перешкоди на шляху газопроводу пересадки гаю з 200 оливкових дерев - розпочнеться в понеділок.

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Місцева влада хоче повести газопровід в обхід гаю, в якому ростуть 400-річні дерева. Це могло б затримати будівництво газопроводу, мета якого - постачати в Європу еквівалент 10 відсотків російського експорту енергоносіїв.

"Проблем з будівництвом італійської частини газопроводу немає", - сказав Календа журналістам у Баку.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв пообіцяв побудувати Південний газовий коридор у строк, сказавши, що затримки були б неприйнятні.

"Хтось може шукати виправдання в екологічних проблемах, але я впевнений, що всі екологічні стандарти повністю дотримані і проект буде здійснено у термін", - сказав Алієв.

Азербайджан розглядає можливість використання поставок з Апшеронського родовища в Каспійському морі, оператором якого виступає французька Total, щоб пом'якшити стурбованість щодо нестачі сировини для найдовшого газопроводу в світі.

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Досі за його наповнення відповідав консорціум на чолі з BP, який освоює гігантське родовище Шах-Деніз II.

Віце-президент державної компанії SOCAR Ельшад Насіров сказав, що консорціум, який освоює Апшеронське родовище, вперше взяв участь у засіданні наглядової ради Південного газового коридору в четвер.

Міністр енергетики Азербайджану Натиг Алієв сказав, що такі країни, як Боснія, Хорватія і Чорногорія розглядають можливість приєднатися до проекту Трансадріатичного газопроводу.

В цьому випадку, одна секція Трансадріатичного газопроводу піде, як і планувалося, в Італії через Грецію і Албанію, а інша може бути виведена в окрему ланку в Албанії і піде через Балкани.

Алієв сказав, що Азербайджан зможе поставляти газ до Болгарії, як тільки в 2019 році буде готова ділянка, що зв'язує її з Грецією.