Мінекономрозвитку передумало вводити санкції проти 15 імпортерів зрідженого газу

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України у рамках розслідування справи про можливе порушення законодавства кількома українськими імпортерами пального переглянуло доцільність застосування до них торговельних санкцій і готове дозволити їм ведення зовнішньоторговельних операцій.

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Як йдеться у повідомленні прес-служби Мінекономрозвитку, перегляд санкцій торкнеться 15 компаній, тоді як спочатку вони мали застосовуватися до майже 20 фірм.

У міністерстві нагадали, що на початку лютого 2017 року на підставі подання Служби безпеки України Мінекономрозвитку застосувало спеціальну санкцію у формі тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності до деяких імпортерів пально-мастильних матеріалів. За даними СБУ, кошти, перераховані деякими імпортерами на адресу нерезидентів, зареєстрованих в «офшорних» юрисдикціях, частково використовувалися для фінансування незаконних збройних формувань на території тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей. Спеціальна санкція мала набути чинності 18 березня 2017 року.

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«Разом з тим, до Мінекономрозвитку надійшли численні звернення суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, асоціацій виробників та ЗМІ, в яких йшлося про відсутність правопорушень, що стали причиною до застосування спеціальної санкції, - пояснюється в повідомленні. - У цьому зв'язку Мінекономрозвитку терміново провело нараду з компаніями і галузевими асоціаціями, а також звернулося до Служби безпеки України з проханням переглянути матеріали про наявність у діях суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності правопорушень. 23 лютого СБУ повідомило Мінекономрозвитку, що первинні дані про правопорушення доведені частково, а причетність суб'єктів господарювання до заподіяння шкоди інтересам України не доведена».

Як повідомляв УНІАН, починаючи з серпня 2016 року СБУ та Енергетична митниця проводили огляди партій скрапленого газу, що імпортуються в Україну, які, на думку компаній-імпортерів, тривали досить довго і в результаті яких трейдери не могли провезти газ в країну. За даними ЗМІ, деякі постачальники вже подали до суду, щоб оскаржити дії СБУ і їх правомірність.

13 лютого 2017 року Мінекономрозвитку наклало санкції, однак учасники ринку заявили, що вони торкнулися 40% ринку, і це може призвести до вкрай негативних наслідків.