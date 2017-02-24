Мінекономрозвитку скасував санкції проти 15 нафтотрейдерів

Міністерство економічного розвитку і торгівлі скасував торговельні санкції щодо 15 імпортерів пально-мастильних матеріалів, які були введені за ініціативою Служби безпеки України у зв'язку з підозрою у виведенні грошей в офшорні юрисдикції та фінансування незаконних збройних формувань.

Про це повідомляється на сторінці Мінекономрозвитку в Twitter.

"Михайло Титарчук (заступник міністра - УНІАН) за дорученням Кубіва (Степана Кубіва, глави Мінекономрозвитку - УНІАН) підписав накази про скасування санкцій щодо імпортерів скрапленого газу", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, на початку лютого 2017 року на підставі подань Служби безпеки України Мінекономрозвитку застосував спеціальну санкцію у формі тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності до деяких імпортерів пально-мастильних матеріалів.

За даними СБУ, кошти, перераховані деякими імпортерами на адресу нерезидентів, зареєстрованих в "офшорних" юрисдикціях, частково використовувалися для фінансування незаконних збройних формувань на території тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Спеціальна санкція повинна була набути чинності 18 березня 2017 року. Пізніше в міністерстві зазначили, що первинні дані про правопорушення доведені частково, а причетність суб'єктів господарювання до заподіяння шкоди інтересам України не доведено.