Польща визначилася з оператором будівництва газопроводу до кордону з Україною

Польський оператор мережі газопроводів компанія Gaz-System вибрала підрядника, відповідального за будівництво трубопроводу Германовичи-Страхоцина, який є важливим елементом інтеграції польської газотранспортної системи з системами Словаччини та України, повідомляється на сайті Gaz-System.

За результатами процедури публічного тендеру підрядником робіт буде компанія PGNiG Technologie SA.

Читайте такожУкраїна може стати енергонезалежною за рахунок імпорту газу з Норвегії та розвитку відновлюваної енергетики – експертиТрубопровід Германовичи-Страхоцина є частиною східної нитки енергетичного коридору Північ-Південь. Його протяжність складе близько 72 км. Орієнтовна вартість - близько 288 млн злотих (72 млн дол.). Очікувана дата завершення - 2019 рік.

"Метою проекту є підвищення рівня енергетичної безпеки країни, а також модернізація і розширення системи передачі газу в південно-східному регіоні Польщі. Проект має велике значення в контексті запланованого будівництва нового газопроводу Польща-Україна, який буде пролягати між вузлом в Германовичах з польського боку і "Більче-Волиця" - з української", - йдеться в повідомленні компанії.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2016 року український і польський оператори газотранспортних систем, компанії "Укртрансгаз" і Gaz-System S. A., підписали угоду про правила взаємодії для з'єднання транспортних систем двох країн через майбутній інтерконнектор "Польща – Україна". Планований газовий інтерконнектор "Польща-Україна" включає в себе будівництво нового газопроводу між вузлом "Германовичи" на польській стороні та "Більче-Волиця" на українській стороні. Очікується, що цей газопровід дозволить збільшити пропускну здатність до 5 мільярдів кубометрів на рік в 2020 році, коли також буде завершено розширення польської ГТС.

За даними "Укртрансгазу", у лютому 2016 року організатори цього проекту звернулися до Енергетичного співтовариства з проханням про отримання статусу "Проект загального інтересу", в жовтні Співтовариство підтримало цю ініціативу. У червні 2016 року компанії-оператори ГТС завершили підготовку техніко-економічного обґрунтування цього проекту і повідомили, що початок будівництва заплановано на 2017 рік.

Основна мета об'єднання польської та української ГТС – збільшити можливості імпорту газу з ЄС через Польщу і забезпечити можливість зберігання європейського газу в українських сховищах. Реалізація проекту повинна дозволити збільшити пропускну здатність, зважаючи на те, що зараз максимальна технічна пропускна здатність поставки газу з Польщі в Україну становить 1,5 мільярда кубометрів в рік. Даний проект планується завершити до 2020 року.