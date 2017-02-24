На Луганську ТЕС Ахметова продовжують возити антрацит із зони АТО

Дефіцитне антрацитове вугілля, поставки якого практично перекрито у зв'язку з блокадою зони АТО, продовжує надходити лише на Луганську ТЕС (м. Щастя, Луганська обл.), яка знаходиться на підконтрольній території Україні та входить до складу найбільшого приватного енергохолдингу ДТЕК.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання Громадської ради при Міненерговугілля повідомила директор департаменту електроенергетичного комплексу Ольга Буславец.

"З неконтрольованої території антрацит надходить на сьогоднішній день виключно на Луганську ТЕС, яка працює в окремому енергорайоні. 35% від всього антрациту, який зосереджений на складах теплової генерації, – це якраз склади Луганської ТЕС", - сказала вона.

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Також вона додала, що всі інші залізничні переходи для поставок вугілля були заблоковані з 10 лютого 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня 2017 року ветерани АТО заблокували залізницю "Луганськ – Попасна" в рамках торгової блокади окупованих регіонів Донбасу, в результаті чого було заблоковано рух 12 поїздів із загальною кількістю 700 вагонів.

Після цього заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що ця блокада може призвести до того, що вся Луганська область залишиться без електроенергії. За його словами, маршрут "Луганськ – Попасна" - це єдина гілка, за якою здійснюється постачання вугіллям ТЕС Щастя (Луганська обл.).

17 лютого представник штабу блокади і екс-командир батальйону "Донбас" Анатолій Виногродський повідомив, що учасники блокади планують заблокувати всі залізничні переходи, за якими вивозиться вугілля із зони АТО.

В результаті блокування поставок енергетичного вугілля, 15 лютого Кабмін вжив надзвичайних заходів в енергетиці, які припускають економне споживання дефіцитного вугілля антрацитної групи, який видобувається тільки в зоні АТО.

Довідка УНІАН. За даними корпоративного сайту ДТЕК, Луганська ТЕС з початку вересня 2014 року ця працює в режимі енергоострова в результаті пошкодження магістральних електричних мереж.

Луганська ТЕС знаходиться біля м. Щастя, на підконтрольній території Україні і генерує електроенергію для споживачів Луганської обл. За даними компанії-оператора об'єднаної енергосистеми "Укренерго", за станом на 24 лютого 2017 року запасів антрациту на Луганській ТЕС вистачить на 67 днів роботи станції.