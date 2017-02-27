Нафта дорожчає на даних про скорочення її видобутку країнами ОПЕК

Світові ціни на нафту в понеділок вранці демонструють позитивну динаміку на оптимізмі інвесторів з приводу виконання домовленостей про скорочення нафтовидобутку учасниками віденських угод, незважаючи на зростання запасів у США, повідомляє Прайм.

"Згідно з даними торгів, станом на 07:12 вартість травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,66% - до 56,69 долара за барель. Ціна квітневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 0,65% - до 54,34 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

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Наголошується, що згідно доповіді ОПЕК, у січні країни картелю зменшили видобуток нафти на 890 тисяч барелів на день у порівнянні з груднем - до 32,139 мільйона барелів. При цьому країни, що брали на себе зобов'язання щодо скорочення видобутку в рамках віденських угод, сумарно знизили її на 1,146 мільйона барелів з обіцяних 1,254 мільйона. Крім того, минулого тижня генеральний секретар ОПЕК Мохаммед Баркіндо заявив, що країни ОПЕК дотримуються умови угоди на 90%, а держави, що не входять в організацію, також демонструють бажання дотримуватися умов угоди.

"ОПЕК на засіданні 30 листопада 2016 року у Відні домовилася про скорочення своєї здобичі на 1,2 мільйона барелів на день з жовтневого рівня - до 32,5 мільйона барелів. Не входять в ОПЕК 11 країн 10 грудня погодили скорочення своєї здобичі сумарно на 558 тисяч барелів на добу, в тому числі Росія - на 300 тисяч барелів. Угода укладена на перше півріччя 2017 року з можливістю пролонгації", - підкреслює видання.

Разом з тим стримують зростання світових цін дані Міненерго США про зростання запасів нафти в країні. Комерційні запаси нафти в США (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень, що завершився 17 лютого, зросли на 0,6 мільйона барелів, або на 0,1% - до 518,7 мільйона барелів. При цьому аналітики вважали, що запаси збільшилися на 3,475 мільйона барелів - до 521,575 мільйона барелів.

"Це був найнижчий зростання (запасів нафти в США - ред.) за останні пару місяців", - цитує агентство Reuters неназваних аналітиків банку ANZ.