В українських сховищах залишилося менше 8,4 мільярда кубів газу

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 18 по 25 лютого скоротилися на 2,6%, або на 222 мільйонів кубометрів, - до 8,386 мільярда кубометрів з 8,608 мільярда кубометрів.

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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії "Укртрансгаз".

За даними компанії, 25 лютого зі сховищ відібрано 23,5 мільйона кубометрів газу.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2016 року уряд затвердив графік підготовки України до опалювального сезону, а також визначило обсяги запасів палива для забезпечення споживачів теплом і електроенергією. Зокрема, запаси газу в підземних сховищах повинні становити не менше 17 мільярдів кубометрів. При цьому, за оцінками НАК "Нафтогаз України", запас газу в 14,5 мільярда кубометрів є достатнім для проходження опалювального сезону.

В опалювальний сезон 2016-2017 років Україна увійшла з запасами "блакитного" палива на рівні 14,7 мільярда кубометрів.