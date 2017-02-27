"Енергоатом" у 2016 році скоротив чистий прибуток у 4,5 раза

Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом", що є оператором усіх діючих атомних станцій України, в 2016 році скоротило чистий прибуток порівняно з 2015 роком в 4,5 рази – до 187,1 мільйона гривень з 833,8 мільйона гривень.

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Про це повідомляє прес-служба "Енергоатому" з посиланням на звіт компанії за 2016 рік.

Згідно зі звітом, чистий прибуток "Енергоатому" від реалізації продукції в 2016 році зріс порівняно з 2015 роком на 9,6% - до 36,068 мільярда гривень з 32,904 мільярда гривень.

Валовий прибуток "Енергоатому" за звітний період скоротився до 5,7 мільярда гривень з 7,4 мільярда гривень у 2015 році.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

По встановленої потужності ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.