У "Газпромі" назвали ціну нафти, "яка має влаштувати всіх"

Ціна на нафту в $60 за барель влаштовує як споживачів, так і виробників, вважає спеціальний представник президента РФ по взаємодії з Форумом країн - експортерів газу (ФКЕГ), голова ради директорів "Газпрому" Віктор Зубков.

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Про це він сказав в інтерв'ю ТАСС.

"Розрахунки показують, що якщо країни ОПЕК збережуть і не будуть порушувати угоду (скорочення видобутку нафти – ред.), то ціна на нафту може піднятися і до $60 (за барель – ред.). Це має влаштувати всіх, тому що це нормальна ціна на цих умовах. Тому вона (угода – ред.) може і не подовжуватись, просто країни автоматично будуть працювати за цим режимом", - сказав Зубков.

Як повідомляв УНІАН, ОПЕК 30 листопада домовилася про зниження свого видобутку на 1,2 мільйона барелів на день - до 32,5 мільйона барелів.

Країни, що не входять в ОПЕК, 10 грудня погодили скорочення свого видобутку сумарно на 558 тисяч барелів на добу, в тому числі Росія - на 300 тисяч барелів.

Угода укладена на перше півріччя 2017 року з можливістю пролонгації.