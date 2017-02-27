В "Укренерго" розповіли, скільки запасів дефіцитного вугілля на ТЕС

Про це йдеться в повідомленні оператора Об'єднаної енергетичної системи України держкомпанії «Укренерго».

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Запаси вугілля газової марки збільшилися на 10,2% – до 776 тис. тонн з 704 тис. тонн.

У цілому запаси твердого палива на складах ТЕС за тиждень зросли на 5% – до 1,581 млн тонн.

Згідно з повідомленням, запаси резервного виду палива – мазуту зросли на 0,3% - до 37,8 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Україна через бойові дії на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентрований у Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності. Для стабільної роботи енергосистеми раніше дефіцитний антрацит імпортувався з ПАР. Особливо гостро постало питання постачання вугіллям теплової генерації після початку блокади постачання вугільної продукції з зони АТО, яка почалася в кінці січня 2017 року.

За даними Міненерговугілля, дефіцитне антрацитове вугілля продовжує надходити тільки на Луганську ТЕС (м. Щастя, Луганська обл.), яка знаходиться на підконтрольній території Україні та входить до складу найбільшого приватного енергохолдингу ДТЕК.