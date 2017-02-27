Не зійшлися в ціні: Росія нарахувала Білорусі $600 мільйонів боргу за газ

Сума боргу Білорусі перед РФ за постачання газу на даний момент становить близько $600 млн. Про це в інтерв'ю телеканалу РБК в рамках Інвестфоруму в Сочі повідомив віце-прем'єр РФ Аркадій Дворкович, передає ТАСС.

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"Недоплата становить близько $600 млн. Значна частина цих грошей в силу нашої податкової системи, в силу того, що "Газпром" контролюється державою, повинна піти у бюджет у вигляді податку на прибуток або дивідендів "Газпрому", - сказав він.

"Це прямі втрати бюджету, це втрати акціонерів "Газпрому". Ми не можемо на це не звертати уваги, тому частково компенсуємо це за рахунок недопоставок нафти", - додав він.

Раніше Дворкович повідомив, що сума боргу Білорусі за постачання російського газу станом на 28 січня досягла близько $550 млн.

З початку 2016 року Білорусь веде переговори з Росією про зниження цін на газ. Білорусь наполягала на рівнодохідних з експортом цінах на російський газ і хотіла платити 73 долари за 1 тис. куб. м замість 132 доларів. У відповідь на недоплату Білоруссю близько 300 млн доларів за поставлений газ РФ більш ніж на третину скоротила поставки безмитної нафти до республіки.

В кінці 2016 року Білорусь перерахувала Росії авансовий платіж за газ і висловила надію на відновлення обсягів поставок нафти. Однак Дворкович заявив, що Росія повернула авансовий платіж і наполягає на повному виконанні газового контракту.

При цьому Дворкович не виключав, що врегулювання газового питання з Білоруссю можливо і в судовому порядку, оскільки справа вже знаходиться у суді.